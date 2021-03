$!Corte rechaza recusación contra dos juezas del caso Odebrecht

Reacción de las juezas

Luego de ser recusada, la jueza Jissel Naranjo motivó que la recusación debía ser rechazada porque no existe irregularidad en el proceso y las decisiones emitidas por el tribunal han estado motivadas en la ley.

“El juez aplica el derecho y cuando hay oscuridad interpreta y eso es lo que se ha realizado aquí en cada momento”, expresó la magistrada.

En tanto que la magistrada Tania Yunes citó que la mayoría de las decisiones emitidas por el tribunal han sido a unanimidad y amparadas en la ley.

“Esta juzgado entiende que se equivoca el Ministerio Público cuando entiende que la tarea de enfrentar la impunidad es de los jueces. La tarea de los jueces es evaluar las pruebas que le presentan y decidir sobre los hechos en derecho”, puntualizó la jueza.

Dijo que no se dan ningunas de las razones establecida en la ley para recusar a un juez.

Puntualizó que no son parientes de las partes, no tienen amistad ni enemistad con ellos, no han emitido consejo o asesorado a ningunas de las partes.