$!Daurin Muñoz atribuye su prisión a denuncia hizo sobre salarios de los policías

Daurín Muñoz, el ex agente de la Policía Nacional que saltó a la popularidad luego de denunciar los bajos salarios en la institución, quien guarda prisión acusado de violencia de género, manifestó que no le han perdonado la denuncia que hizo.

“Nunca he sido participe de hacer pública todas las situaciones en las que me he visto involucrado después de haber grabado aquel conocido video, pero en vista del excesivo atropello a que he sido sometido, no me han dejado otra alternativa que alertar a toda la opinión pública de los vejámenes y maltrato a los que he sido sometido”, explicó.

Recordó que el 22 de marzo fue sentenciado a tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, en un hecho que califica de indignante.

Muñoz dijo que se enteró por los medios de comunicación de una denuncia en su contra de su ex esposa , por lo que acudió voluntariamente a la fiscalía de San Cristóbal el pasado 18 de marzo, donde se enteró que le preparaban un sometimiento, y que tenían claro solicitar prisión preventiva, la más graves de todas las medidas.

Precisó que cuando me presenté a la Fiscalía le informaron de las acusaciones que su ex esposa presentó en su contra habría demostrado que las acusaciones no respondían a la verdad y mostré conversaciones de Whatsapp e Instagram que demostraban mi inocencia.

Manifestó que lo recibieron dos representantes del Ministerio Público, una fiscal que había sido asignada desde el Distrito Nacional y la fiscal titular de Violencia de Género de San Cristóbal, quienes me expresaron lo siguiente.

“Nosotros sabemos la realidad, pero hay presión de arriba y nos llaman a cada rato para preguntarnos sobre este caso y lamentablemente tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias, te vamos a tener que someter”, expuso.