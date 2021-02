$!Defensa de Díaz Rúa objeta testimonio y critica al tribunal

¿Parcialidad?

Al concluir el juicio, el abogado Miguel Valerio, defensor del imputado Díaz Rúa, realizó fuertes críticas contra las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, alegando supuesta parcialidad.

Alegó que el Ministerio Público ha enfocado su accionar en contra de tres acusados (Ángel Rondón, Díaz Rúa y Conrado Pittaluga) y entiende que el tribunal se ha unido a esa “fiesta”.

“El trato no está siendo igualitario. A peticiones iguales, tenemos respuestas diferentes, no lo entendemos. Nosotros hemos venido pidiendo lo mismo que ella ha venido fallando y nos dice que no. Vamos a ver hasta dónde va a llevar la diferencia”, dijo el abogado y continuó.

“Hemos dicho desde el primer día, que el Ministerio Público ha sido sesgado en su propuesta hacia tres personas y ahora el tribunal parece que se une a la fiesta... No puede ser que hoy decimos A y mañana decimos B”, consideró Valerio.

Durante el juicio, la defensa de Díaz Rúa pidió que se excluyera el informe financiero sobre ese imputado, alegando que cuando el Ministerio Público realizó las diligencias para la obtención de información financiera de la Superintendencia de Bancos, las certificaciones utilizadas para esos fines estaban vencidas.

No obstante, el Ministerio Público defendió la legalidad de las pruebas presentadas en el juicio contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez, acusados de haber recibido sobornos de los US$92 millones que Odebrecht pagó para obtener contratos de obras.

La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió que fuera rechazada la objeción de la defensa de Díaz Rúa a la testigo Jissel Paulino.

También argumentó que el órgano persecutor entregó al tribunal todas las órdenes judiciales que amparan la información finan- ciera relacionada con el imputado Víctor Díaz Rúa y con todas sus empresas. “Todas las actuaciones del Ministerio Público están apegadas a la ley”, precisó la fiscal.