$!Derechos Humanos dice unos 2,000 reos están en “condición de secuestro”

Respuesta del sistema

Roberto Hernández, director general de Prisiones, asegura que ningún caso que se ha denunciado de violaciones de derecho en las cárceles, ha quedado impune. Sin embargo, prefirió no referirse de manera directa al informe de la Comisión, porque todavía no lo conocía. Patricia Lagombra, que dirige el Nuevo Modelo de Gestión penitenciaria, defendió a su vez los avances que han tenido y asegura que continúa el fortalecimiento de programas de capacitación de personal, mejoras de alimentos, salud, censo del personal de La Victoria para su traslado a Las Parras, (aunque no especificó cuándo). Rechaza que estén estancados como dice la Comisión, la que -aseguró- le ha reconocido por su trabajo, y junto a la que vienen trabajando.