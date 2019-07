$!Descomposición social e impunidad hacen a RD invivible

La descomposición social que vive república Dominicana la está convirtiendo en una sociedad enferma, cada vez más invivible, caracterizada por el conjunto de manifestaciones que se dan en términos de valores y ética, que por demás tiene como combustible la impunidad, que acelera el comportamiento delictivo, consideran algunos sociólogos.

Celedonio Jiménez y Cándido Mercedes plantearon puntos de vista similares al analizar los hechos relacionados al abuso sexual de una menor de edad por dos oficiales de la Policía Nacional, el intento de asesinato del que fue víctima el expelotero David Ortiz y los sobornos pagados por Odebrecht para adquirir obras del Estado.

Mercedes explicó que en medio de esa descomposición social, en el país existe un liderazgo, desde lo más alto del poder político, negativo, que no es referente positivo. “Y como no actúan de manera correcta desde las más altas instancias, los actores sociales recrean esa conducta desviada en los parámetros de su jerarquía social”.

“Se trata de un caso sumamente grave que yo creo que si no estuviéramos en RD y porque estamos en un país donde no hay real independencia de los poderes, principalmente de la Justicia y el Poder Ejecutivo, si no se tratara de una sociedad así, yo creo que tuviéramos ya el presidente de la República debiera estar siendo investigado o renunciado”, dijo Jiménez respecto a la revelación de que se transfirieron 39.5 millones de dólares para Punta Catalina desde la división de sobornos de Odebrecht.

Consideran que el hecho de que el general José Acosta Castellanos y el coronel Ángel Bautista Piña hayan sostenido relaciones sexuales con una adolescente, es la evidencia del grado de degradación máximo que ocurre en el país, donde cada vez más adultos adoptan conductas abusivas en perjuicio de menores de edad las cuales, en su mayoría, son de familias con poco poder adquisitivo.

Celedonio Jiménez explicó que muchos padres permiten que sus hijas menores de edad se relacionen con adultos porque, si bien no es una justificación, “muchos de esos núcleos familiares padecen estrecheces económicas considerables y ven como una vía de resolver algunas necesidades materiales, el permitir que sus hijas menores establezcan este tipo de relaciones”.

Los sociólogos describieron que la crisis que afronta el país no está relacionada únicamente a personas pobres que no han tenido oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, afirman que es cada vez más evidente que personas de clase media incurren en todo tipo de delitos.

Otro factor, según los especialistas, que influyente en la conducta delictiva tanto de adolescentes como de jóvenes, es el deseo desmedido de poseer cosas que no están a su alcance.