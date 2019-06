Detalles sobre el móvil del atentado a David Ortiz se tendrían la próxima semana

El fiscal Guzmán dijo que los acusados se pondrán en centros penitenciarios diferentes, con la finalidad de no entorpecer las investigaciones, al impedir que se pasen informaciones entre sí.

Tras la decisión del juez Leomar Cruz Quezada , del Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, de imponerle un año de prisión preventiva y declarar el caso complejo para nueve de los diez arrestados por el ataque al exjugador de Grandes Ligas David Ortiz, la abogada de Rolfis Ferreira Cruz (alias Sandy y/o Brayan), quien presuntamente habría realizado el disparo, dijo que las declaraciones realizadas por su defendido de que se trató de una “confusión”, carecen de validez para el proceso penal, porque el Ministerio Público no presentó ninguna entrevista formal sobre las declaraciones del imputado.

Según el documento, no se han dado más detalles del caso porque se está a la espera de concluir la primera fase de la investigación. Dice además que continúan tras la búsqueda de otros involucrados en el atentado.

Rolfi Ferreira: fue “confusión”

A su entrada a la sala de audiencias, Rolfis Ferreira Cruz (Sandi), pidió disculpas por el atentado y dijo que no lo reconoció.

“Pido disculpas, fue una confusión, no era a David, no lo reconocí, todo fue una confusión. Solo me enseñaron la ropa de a quien iba a disparar”, dijo Ferreiras Cruz, durante eta escoltado hasta la sala donde se espera se le conozca medida de coerción junto a los otros ocho implicados.

Mientras que el imputado Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo), dijo no haber hecho nada.