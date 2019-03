Díaz Rúa califica de “bajeza” lo que hizo el procurador Jean Alain con Miriam Germán

El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, salió la tarde de este lunes en defensa Miriam Germán, magistrada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien fue objeto de cuestionamientos hoy por parte del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, durante las evaluaciones que se le hacían en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La jueza es evaluada por el órgano para ser ratificada o sustituida en la alta corte.

El exfuncionario, que está siendo procesado judicialmente por el caso de los sobornos Odebrecht, calificó la acción como una “bajeza” y tiene un acto parecido con las que se realizaban en el Foro Público durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

“Pero cómo tú puedes venir con una bajeza de ese nivel, a decirle de un anónimo que llegó, de los amigos que tiene y hablarle hasta de su hijo, que es un muchacho especial. Eso no tiene nombre, vuelvo y lo repito, eso es un foro público de la época de Trujillo. Averigüen bien lo que era el foro público cuando detractaban ciudadanos en los periódicos”, adujo.

Dijo que lo que hizo Rodríguez “no se puede perdonar” y que todo el país conoce de la seriedad de la magistrada Germán.

De igual manera, catalogó la acción como una retaliación por la “opinión que ella dio de los expedientes, que es la opinión que todo el mundo sabe y por eso no se lo perdonan, los que quieren defender este expediente a capa y espada y a rajatabla y como gato boca arriba, pero no lo van a lograr y haciéndole eso a Miriam, lo que hace es que lo empeoran, lo empeoran, porque eso estuvo muy mal hecho, dizque que unos anónimos que llegaron, cuándo en el Consejo Nacional de la Magistratura se sacan anónimos”.

Indicó que Germán nunca ha ocultado la amistad que lo une a él y que incluso pidió, en su momento, que la recusaran del proceso judicial en el que está involucrado, lo cual no pasó.

“Ella fue honesta y lo dijo ahí, yo soy amiga de Díaz Rúa si quieren que me recusen ahora y no la recusaron y además yo nunca en mi vida he hablado sobre el tema de derecho con Miriam, yo hablo de temas de historia, de libros porque todo el mundo sabe, incluso, de la probidad de ella, y todo el mundo sabe que Miriam Germán puede tener el amigo que sea pero aplica la ley, muy por el contrario a muchos, que no aplican la ley”, acotó al ser abordado por periodistas durante el descanso de la audiencia que se le sigue junto a los otros imputados en el caso Odebrecht.

Díaz Rúa, visiblemente alterado, dijo que la acción del procurador iba a tener consecuencias. “Cuando yo digo que eso va a traer consecuencias es que la sociedad le va a reclamar eso, porque esa es una mujer honorable, fue.. eso no tiene precedente en la historia de República Dominicana, ustedes lo verán”, agregó.