$!Díaz Rúa pide al Ministerio Público explicar por qué no incluyó en la acusación adenda firmada por Gonzalo Castillo

El secretario de finanzas suspendido del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Díaz Rúa, solicitó durante un momento de la audiencia de este lunes del caso Odebrecht que el Ministerio Público explique las razones por las que no incluyó en la acusación una adenda de la autovía del Coral firmada por el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo.

Díaz Rúa, quien fue el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones o exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández tomó el turno e hizo la solicitud al juez Francisco Ortega.

“Yo quiero que se me explique porqué el Ministerio Público no habla de la adenda 5 que no fue al Congreso, y que tiene un monto mucho menor de lo que efectivamente se pagó. Me gustaría que explicaran eso porque me tiene un poco confundido porque no aparece la adenda 5 firmada por Gonzalo Castillo no aparece en la acusación”, dijo Díaz Rúa.

El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, pidió a Laura Guerrero Pelletier, directora de la PEPCA, explicar, cuando les corresponda responder a las defensas, por qué la adenda 5, firmada por Gonzalo Castillo, no aparece en la acusación

Posterior a su señalamiento el abogado de Conrado Pittaluga, Edward Veras, defendió que “el contrato entre Conrado Pittaluga y Odebrecht para Autopista El Coral está conforme a la normativa. Dice que la Ley 302 sobre honorarios establece un mínimo, pero no un máximo de lo que se debe cobrar un abogado como honorario”.