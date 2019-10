$!Dictan 15 años de prisión contra hombre que abusó de su hijastra en San Francisco de Macorís

El Tribunal Colegiado de la Provincia Duarte dictó sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de un hombre que abusó sexualmente de la hija adolescente de su expareja, en un hecho acontecido el año pasado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La condena fue emitida por la fiscal Sandra Sierra Difó, tras demostrarse que el imputado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de la menor de 14 años, violó los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar y el artículo 396 Letra B y C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), ordenando el tribunal su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís.

El expediente establece que en fecha 23 de abril del pasado año, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, el hoy condenado se presentó al lugar de trabajo de la madre de la adolescente con la intención de convencerla para que se reconciliaran y en vista de que ésta se negó, le gritó que había abusado sexualmente de su hija.