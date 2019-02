$!Dictan prisión preventiva contra cinco involucrados en decomiso de 689 paquetes de cocaína

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de dos colombianos y tres dominicanos implicados en el cargamento de 689 paquetes de cocaína, con un peso de 707.41 kilogramos, que fueron decomisados en la costa de la playa Dominicus, de Bayahíbe.

Los imputados son los colombianos Armando Antonio Cabeza Díaz, Ilario Castro Morales, así como de los dominicanos Pascual Morales de Jesús, Manuel Mota Cedeño y Eliezel Antonio Vivar Ruiz (Chispa), quienes fueron arrestados en flagrante delito cuando descargaban una lancha con la referida cantidad de droga.

El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa donde detalla que a solicitud de la Fiscalía de La Altagracia el caso fue declarado complejo y ordenó el tribunal el secuestro de todos los bienes muebles e inmuebles incautados en el transcurso de la investigación.

El grupo, que deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey, está vinculado a una red de narcotráfico internacional, que operaba en la costa sureste de República Dominicana.

El Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica provisional de violación a las disposiciones contenidas en los artículos 4 letras D y E; 5 letra A; 59 y 75 Párrafo II y III, de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como de varios artículos de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El expediente acusatorio establece que los imputados el pasado 11 de febrero ingresaron de manera coordinada al territorio de la República Dominicana la citada cantidad de droga. Durante la operación también les fueron ocupados armas de fuego ilegales, celulares, documentos personales, pesos bolivarianos y colombianos, así como relojes y pasaportes colombianos.

El órgano del sistema de justicia dijo que sigue trabajando en las investigaciones y en la recolección de pruebas fehacientes que les permitan lograr que el grupo sea enviado a juicio de fondo y obtener una sentencia ejemplar en su contra.