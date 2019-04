$!Dictan seis meses de prisión preventiva a hombre acusado de matar hijastra

La Oficina Judicial de Atención Permanente de La Romana impuso este miércoles seis meses de prisión preventiva contra Francis Polo Mateo, de 25 años, acusado de matar a su hijastra, en el municipio Villa Hermosa, la semana pasada.

La jueza Denia Beras, de la Oficina Judicial de Atención Permanente, acogió la solicitud del Ministerio Público para que se ordenara dicha medida de coerción al imputado por la muerte de Yarinelis Domínguez Rijo, de 12 años.

A su salida de la audiencia, que se efectuó a puerta cerrada, el joven rehusó ofrecer declaraciones a los reporteros, actitud asumida también por los padres biológicos de la extinta.

Los abogados de la parte acusadora, Enrique Deschamps, Rafael Candelario y Nelson Quevedo, mostraron beneplácito por la decisión del tribunal.

El pasado lunes, Jennifer Rijo Rojas expresó a la prensa que espera una sentencia ejemplar y "que caiga todo el peso de la ley" sobre el homicida de su hija.

El cadáver de la niña fue encontrado con signos de estrangulamiento en la vivienda donde residía, ubicada próximo al edificio que aloja al ayuntamiento de este municipio.

El crimen

El cuerpo de Yarinelis Domínguez Rijo fue hallado en la casa el viernes, donde el homicida dejó escrito en una puerta: "Me duele que no estaré para verte sufrir también, pero me voy feliz porque te la hice".

El alegado homicida habría actuado por desquite porque la madre de la menor lo había sacado de la casa.

Francis Polo Mateo fue arrestado cerca de la entidad de transporte interurbano Sichoem, donde se encontraba con el objetivo de salir en horas de la madrugada.

Familiares de la niña denunciaron que había sido víctima de maltratos, haciendo referencia a la ocasión en que el joven padrastro la hincó sobre dos tapas metálicas de botella.

Además, señalaron que aunque ya la madre de la niña no deseaba continuar la relación, Francis Polo Mateo aparecía a cada momento en la vivienda.