$!Director de la Defensa Pública apoya reclamos defensores, pero rechaza el paro de 72 horas

Ante el paro de labores por 72 horas que iniciaron la mañana de este miércoles los defensores públicos y abogados contratados, el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública manifestó estar de acuerdo con las demandas del grupo, aunque en desacuerdo con la paralización.

Rodolfo Valentín entiende que la paralización de las labores perjudica a las personas que están en prisión en espera de que sus procesos avancen. Dice que también hay imputados que ansían se les otorgue su libertad y que estos no tienen nada que ver con la decisión emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP) de despojar a los defensores de derechos adquiridos.

Admitió que los defensores públicos y adscritos son altamente calificados y no ponen excusas para ejercer su labor, que además cada uno lleva entre de 300 y 400 casos, y no han dejado de trabajar en medio de la pandemia por coronavirus.

El paro termina el viernes

Los defensores públicos agrupados en la Asociación Dominicana de Defensores Públicos manifestaron que seguirán adelante con sus reclamos debido a que llevan más de tres años demandando aumento salarial, el cual no se les ha otorgado por la falta de presupuesto de la institución. Aseguran que ya que no les aumentan, no pueden tampoco quitarle los pocos beneficios que tienen.

El paro de labores se mantendrá desde hoy hasta el viernes a las 7:00 de la noche a nivel nacional, y no descartaron otras futuras acciones si sus reclamos no son atendidos.

Este paro representa un problema para el sistema de justicia, ya que la Oficina Nacional de Defensa Pública lleva aproximadamente el 75% de todos los procesos penales del país.