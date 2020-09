$!Director del Pepca dice encontró en la entidad 326 casos de corrupción, incluido Odebrecht

El procurador titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que encontró 326 casos de corrupción en la entidad, incluido el expediente de Odebrecht.

“Al llegar al Pepca y hacer el levantamiento nos encontramos con gran una carga laboral acumulada, no solo Odebrecht, el Pepca tiene en este momento 326 casos de corrupción... Esos 326 casos se han presentado en un período entre 2003 y 2020... Hay una gran cantidad de casos acumulados ahí”, manifestó.

Indicó que en los 326 casos está incluido Odebrecht, por lo cual se remozó el equipo incorporando otros fiscales para empujar la investigación y con el contenido de pruebas que este tiene del caso poder presentar un resultado que sea lo más favorable posible para el Ministerio Público y el país.

Añadió: “Esta dependencia del MP no puede seguir avanzando con esta mochila de casos porque la gente tiene derecho a que si presentó una denuncia o una querella por un caso de corrupción el Ministerio le dé solución".

“Van a investigar lo que tengan que investigar” por lo cual no descarta que los fiscales viajen a Brasil para obtener información y fortalecer la investigación en torno a Odebrecht", dijo.

“Viajar a Brasil es una posibilidad que está sobre la mesa”, especificó.

Camacho aclaró que en el pasado no le correspondía a él instrumentar como parte del equipo de la Procuraduría que investigó, hasta el momento, el caso Odebrecht ya que su función fue “única y exclusivamente” la de litigar, y por tanto en ese entonces no podía sugerir si viajar o no a Brasil.

“Ahora al dirigir el Pepca el caso Odebrecht nos toca completo”, expresó el magistrado durante una entrevista en el programa Despierta con CDN que se trasmite por el canal 37.

Además, la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, declaró que el Ministerio Público perseguirá a todos los exfuncionarios que hayan incurrido en actos de corrupción.

Agregó que en torno al caso Odebrecht es posible que se amplíen las acusaciones.

“Vamos con todo y por todos y eso no excluye nada ni a nadie”, puntualizó Reynoso.