$!Dirigentes de Fuerza del Pueblo interponen amparo ante TSE por “violación” derecho voto exterior

Un grupo de dirigentes del partido Fuerza del Pueblo (FP) en el exterior interpuso este lunes una acción de amparo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) que busca les sea restablecido el derecho a elegir y ser elegidos que, presuntamente, le habría violentado la Junta Central Electoral (JCE) en la resolución 42-2020, mediante la cual se pospusieron las elecciones para julio.

En la acción ejercida por los abogados Hotoniel Bonilla García y José Elías García, los accionante establecen que “la JCE desconoció en su proclama las elecciones para escoger a los diputados y diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior, lo que sin lugar a dudas, constituye una flagrante violación a los derechos fundamentales de ciudadanía, de elegir y ser elegido, consagrados en la Constitución de la República Dominicana”.

Además, indicaron que la Junta incurrió en omisiones que afectan el voto en el exterior porque no han sido restructuradas las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE) en algunos lugares donde se ejerce el voto en el exterior; y en los lugares donde han sido reestructuradas, no han sido juramentadas ni puestos en posesión sus integrantes y no están operando.

Establecieron que hay un total abandono de la Junta Central Electoral al personal de las OCLEE, dejando ver que no tienen contemplado realizar elecciones en el exterior.

En ese sentido solicitan al Tribunal Superior Electoral acoger el recurso y conocerlo de manera urgente.

Los accionantes de ese recurso son los dirigentes Marcos Cross, Alfredo Rodríguez Azcona, Rafael Rodríguez de León, Mally Margarita de León Adames, Levis Suriel Gómez, Jacquelyn Taveras Hernández y Maribel Guante Ciprian.