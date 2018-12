Dos jueces de carrera irán al Tribunal Constitucional

Reacción PRM

El senador José Ignacio Paliza y la diputada Josefa Castillo del Partido Revolucionario Moderno, no participaron de la rueda de prensa donde se anunciaron los nuevos jueces y más tarde informaron su aprobación a lo decidido por el Consejo de la Magistratura.

De igual modo, fueron críticos al establecer que la actual conformación del CNM favorece al partido oficialista que siempre puede imponer sus designios o habilidades pero que, uno de sus logros como consejeros es que no hubo repartición de jueces.

“Hemos logrado como partido que los jueces del Tribunal Constitucional no fueran sujeto repartición. Fuimos allí siempre a solicitar transparencia, a solicitar jueces independientes y eso es nuestro principal esfuerzo. No tenemos un juez y no era nuestro deseo”, expresó Paliza.

Lamentaron no haber logrado que entre los electos haya dos mujeres, al tiempo de explicar las acciones a seguir para la evaluación de los magistrados de la Suprema Corte.

Dicen que, para los procesos venideros hay temas que se deben cuidar. Citan como ejemplo que no basta una entrevista de 15 minutos para evaluar a los candidatos y hacer las deliberaciones más públicas y transparentes.

“No basta una entrevista de 15 o 20 minutos. Si fuera, requerimos de un proceso más riguroso en el que se pueda permitir que cada postulante transcurra el mayor nivel de escrutinio de su vida privada y personal en el marco de una entrevista pública. Como también entendemos que, en los momentos de las deliberaciones y las votaciones, al margen de cualquier consideración, también tienen que ser de lo más pública y transparente”, argumentó.