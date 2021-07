$!El aborto penalizado en el Código Penal y a espera de ley especial

Prevalece argumento

Una ley especial

Seguir trabajando

Una distracción

Sergia Galván, una de las principales figuras del movimiento feminista en el país, expone una opinión similar.

“Esa ley es una medida de distracción, y sabemos que eso no es factible, pues si esos diputados no son capaces de aprobar en discusión de 20 años, cómo lo harán en una ley especial que requiere la misma cantidad de votos. Sabemos que no prosperará, pues no están en disposición de aprobarla, si fuera así, lo hacen en el Código Penal”.

Para Galván, el proyecto de Código aprobado ayer por los diputados es un retroceso para el país, pero espera que en el Senado sea distinto, o que, en última instancia, tenga el veto del presidente de la República.