$!“El atropello no era necesario”, se queja abogado del general Torres Robiu

El abogado del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, se quejó de la forma en la que fue arrestado su cliente, a “altas horas de la noche” y a pesar de que siempre se mostró dispuesto a colaborar con el Ministerio Público en el caso de corrupción Operación Coral, al cual se le involucra.

Cándido Simó calificó como “un sin sentido” el “atropello” durante su apresamiento después que había acudido “voluntariamente” a una cita que le hizo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien lo interrogó por más de seis horas.

“Es un sin sentido el arresto del general Juan Carlos Torres Robiu en altas horas de la anoche, el atropello no era necesario, si este oficial sabiendo que estaba siendo investigado no ocultó nada, no distrajo nada, se puso por escrito a disposición del Ministerio Público (...) Cada vez que fue citado compareció solo o con sus abogados, ayer fue voluntariamente al citatorio de Wilson Camacho, declaró a su interrogatorio por más de seis horas”, indicó.

Torres Robiou fue detenido anoche junto al general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerzas Áreas, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

El operativo alcanzó también al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.