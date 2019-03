$!Consejo de la Magistratura elegirá el jueves nuevo presidente de la Suprema

El próximo jueves se podría definir quién será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), así como saber la suerte de la presidenta de la Segunda Sala Penal, Miriam Germán Brito y otros jueces evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ayer concluyó la tercera jornada de las vistas públicas a los aspirantes a llenar de dos hasta doce vacantes en la alta corte.

Danilo Medina Sánchez, presidente del Consejo de la Magistratura, convocó a los consejeros para ese día -jueves 4 de abril- a las 3:00 de la tarde, para concluir los trabajos de evaluación y selección de jueces.

Durante la última jornada de entrevistas a la que acudieron 26 personas, entre ellas jueces, procuradores fiscales y abogados en ejercicio, además de abordar lo relativo a la necesidad de humanizar, fortalecer y mejorar la administración de justicia, se propuso abocarse a la incorporación de la tecnología a las labores jurisdiccionales.

Pedro Sánchez Rivera, juez de la Corte Penal de Apelación del Distrito, consideró que hay que tener tribunales especializados en materia de drogas y otros delitos, así como se tiene en materia de violencia de género. De igual manera habló del rostro humano de la Justicia.

“Muchas veces cuando la ley choca con la justicia, es preferible irse por esta última; la justicia y no por la ley porque los jueces no somos boca de la ley, los jueces somos boca de justicia, somos administradores de justicia y no es justo que a una mula que haya sido utilizada con esos propósitos se le castigue igual que al delincuente principal y primario”, citó como ejemplo.

En tanto que el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del DN, José Alejandro Vargas, se refirió al costo de un proceso penal para la Justicia y el Estado, destacando la importancia de celebración de juicios penales abreviados desde los tribunales de atención Permanente.

La exfiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, dijo que existen softwares que contribuirían a llevar el manejo de los registros administrativos con los cuales, desde cualquier parte del país, se pueda consultar el estatus de un proceso en la Suprema.

“Pero también podemos utilizar los softwares para la fijación de audiencias. Si un imputado está privado de libertad y recurre, y el otro no está privado de libertad, (para fijar) la audiencia no deberíamos buscar en el libro qué fecha es la disponible, debería el software decirme en función de esa realidad de que ese imputado está privado de libertad, él debería tener preferencia para el conocimiento de su audiencia y eso lo podemos hacer desde el software libre”, puntualizó.

En ese mismo sentido se pronunció el juez suplente del tribunal Superior Electoral Fermín Ramos Peralta, quien destacó que tiene dos expedientes en la SCJ desde el año 2009 y que no han sido fallados. De igual manera, destacó que el tema de la mora judicial no se resuelve con aumentar el número de secretarias o jueces pues, a su entender, el problema radica en que el sistema judicial no está en capacidad de recibir un número infinito de casos, por lo que hay que enseñar a la población a utilizar los medios alternativos de resolución de conflictos porque aquí todo se judicializa.