“Si bien es cierto que una vez contextualizada la situación personal de la imputada, todo parece indicar que una condena a 30 años luce excesiva, también es cierto que es la pena establecida por la ley”, analiza el abogado José Ricardo Taveras. “Técnicamente, hacer juicios de valor sobre la actuación de las juezas en sus ponderaciones, no resulta sostenible, toda vez que el hecho de que la niña no haya muerto no incide en la determinación del ilícito imputado”.

De las penas máximas

La pena de 30 años de prisión impuesta a Brazoban es la máxima que contempla el Código Penal dominicano. La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo consideró que su acción “resultó ser un hecho realmente cruel y abusivo”.

“El papel de la pena, además de jugar un papel aleccionador en lo que respecta al imputado, contiene también un mensaje a la sociedad en lo que respecta a la indisposición del Estado de admitir sin sanción severa determinados hechos, que es en el marco que se manejó el tribunal al expresar que a partir de la gravedad de los hechos, es: ‘la única medida para sancionar el mismo es aplicar el máximo de la sanción impuesta, pues siquiera dudar el aminorar la misma, sería aplaudir tales acciones’”, analiza el abogado Taveras.

“Los medios aducidos en el recurso, frente a tales motivaciones, resultaron insuficientes para derribar la sentencia de primer grado”, agrega.

Para declarar la culpabilidad, los jueces tomaron como elementos de prueba el video, un acta de denuncia y un certificado legal del Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), en el que asegura que la bebé no tenía lesiones físicas. También, el informe de una trabajadora social, en el que concluye que el objetivo de la imputada era hacerle daño al padre a través de su hija, pero que “la niña es vulnerable a esa situación y que posiblemente no resistía al juego de la madre”.

En una de las audiencias del caso, Brazoban declaró que le pedía perdón a Dios y a su familia. De acuerdo a lo transcrito en el expediente, dijo que entre la familia de su expareja y ella nunca hubo una buena relación. “El video no fue hecho por celo, sino porque la niña no tenía leche ni pampers. Yo le decir que mandar dinero, porque yo no podía trabajar (sic)”.

En sus deliberaciones, los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo consideran que, “pese a que el resultado final no fue la muerte de la menor de edad, no quedó claro si era o no la intención, por la forma en que se describe y verifica la prueba audiovisual”, y que “para que el acto de tortura o barbarie quede configurado, no se precisa de la muerte de la víctima, ya que ese sería otro tipo de crimen”.