El día del cumpleaños de Geraldine Sánchez, su madre tuvo que verse en Corte con el hombre que la mató

Geraldine Sánchez Baldera hubiese cumplido 31 años de vida hoy, 9 de diciembre de 2019, de no haber sido víctima de la violencia machista de su expareja, Martín Batista Ogando, quien la asesinó en las cercanías de su lugar de trabajo el 25 de noviembre del 2017.

Recordar el aniversario de la joven fue un trago amargo para sus parientes, ya que en la fecha les tocó presentarse en una audiencia en la Corte de Apelación del Distrito Nacional para oponerse a que sea acogido un recurso con el que el condenado busca que le sea reducida la pena de 30 años que le fue impuesta por el crimen.

No obstante, la audiencia no pudo ser conocida, ya que la defensa de Martín Batista Ogando no se presentó al tribunal, bajo excusa médica. Por lo que los familiares de la víctima tendrán que volver a verse con el condenado en una próxima audiencia el 11 de enero del 2020.

Luego del aplazamiento de la audiencia, la abogada Zaida Carrasco y la señora Evangelista Baldera denunciaron que la semana pasada el condenado supuestamente “pagó para orquestar un motín en la cárcel del 15 de Azua, donde estaba recluido e hizo que se ordenara sus traslado a la fortaleza de Baní”.

“Hacemos un llamado al Procurador General de la República (Jean Alain Rodríguez) y al director general de prisiones para que retornen, de inmediato, a Martín Batista Ogando a la cárcel del 15 de Azua”, dijo la abogada, tras considerar que Batista Ogando puede preparar una fuga.

Durante su proceso penal, Batista Ogando ha cambiado de abogados por lo menos en ocho ocasiones y ha recusado a cinco jueces.