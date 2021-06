$!El exprocurador Jean Alain Rodríguez tras las rejas bajo cargos de corrupción

Declaraciones de Jean Alain

“Esto no es más que una persecución motivada por el odio y la venganza”, rezaba parte de uno de los tuits colocados la madrugada de este martes por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

“Buscan callarme, a través de allanamientos, para seguir disimulando la falta de respeto al debido proceso”, indicó en principio en Twitter.

“A mí nadie me ha llamado. A mí nadie me ha convocado. A mí nadie me ha dicho nada”, dijo al llegar a la PGR. “Lo que han hecho con un servidor es un acto de arbitrariedad, abuso y persecución”, expresó en la Z101.