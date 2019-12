$!El lío que tendrán que resolver los nuevos jueces del caso Odebrecht

La decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual fue restituido el derecho al juez natural de los imputados por los sobornos de Odebrecht que no tienen jurisdicción privilegiada, si bien es cierto que tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales, no menos cierto es que también crea una situación a lo que tendrán que dar respuesta los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Con su decisión de poner fin a la tradición de que en los casos donde un funcionario público con jurisdicción privilegiada es sometido a la justicia junto con personas que no tienen esa condición, todos eran arrastrados al tribunal donde se conoce el caso del funcionario, el Pleno no solo abandonó ese precedente sino también uno que había establecido la Segunda Sala Penal de la Suprema mediante la cual anuló por completo un proceso penal llevado en jurisdicción privilegiada a una persona que no ameritaba.