$!El menor que murió por golpizas era maltratado a la vista de todos

SD. La muerte a golpes de un niño de solo 13 años, supuestamente a manos de su madrastra, Emilia Suárez, en el barrio Peralejos del Distrito Nacional, pone en evidencia la vulnerabilidad y debilidad en la atención de los niños, niñas y adolescentes de algunos barrios de la República Dominicana.

El adolescente solo identificado por el Ministerio Público con las iniciales L.I.D.M, estuvo al cuidado de su madrastra (hoy imputada) desde los dos años de edad, pero cuando cumplió los siete años, entonces comenzaron las agresiones físicas, verbales y psicológicas, según lo establecido en la investigación de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Algunos vecinos fueron testigos de golpizas “con cualquier objeto, sin compasión ni comedimiento” que sufrió el jovencito durante su corta vida, revela la investigación.

Pero además, supuestamente la madre biológica, la señora Mary Mancebo de la Cruz, sabía de las agresiones y alertó a las autoridades de la situación, tras poner una denuncia el 15 de enero del año 2016 debido a la violencia física que su hijo había sufrido por parte de la imputada.

En ese entonces, un médico legista y una psicóloga forense del INACIF emitieron dos certificados, en los que, de manera separada, confirmaban que “el niño presentaba traumas contusos y cicatrices post-traumáticas”, además de maltrato psicológico.

En la medida de coerción, el Ministerio Público establece que en ese momento, “la madre se hizo cargo del niño”, aunque los hechos indican lo contrario. Ya que luego de la muerte del adolescente la progenitora alegó que “el niño vivía con su padre”.

“Un niño que vivía con su papá no está abandonado... Mi hijo quería estar con su papá, aquí nadie tiene la culpa. La culpa la tiene ella (la imputada) que fue la que lo mató. Lo puso psicológicamente mal. El niño decía que no, que ella no le hacía nada. Le decía que se fuera conmigo y él decía que no”, declaró a medios digitales.