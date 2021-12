$!El papel que jugó el fenecido presidente de Fenabanca en el destape del fraude a la Lotería Nacional

El hoy occiso presidente de la Federación Nacional de Loterías (Fenabanca), Rubén Jiménez, jugó un papel muy importante para que el supuesto fraude a la Lotería Nacional ocurrido el pasado 01 de mayo llegara a los tribunales.

Quien descubrió la trampa con el bolo número 13 fue el banquero, Sigfrido de la Rosa, mejor conocido como “William Doble Play”, este reveló que sin el acompañamiento de Jiménez Sierra no se hubiera atrevido a denunciar el hecho.

Temía que el entonces administrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent, encabezara represalias contra él, al considerarse “un pequeño” del sector de los juegos de azar en el país.

“Tuve un poco de temor, porque a veces especulan, y si el administrador está en eso me va a amarrar. Dije yo me van a amarrar, me van a hacer un lío”, expresó de la Rosa durante una entrevista que le concedió a la periodista Nuria Piera.

La decisión de William Doble Play fue contarle el fraude al presidente de Fenabanca y pedirle que lo acompañara a la Lotería Nacional. Allí fueron recibidos el pasado 03 de mayo por Dicent, quien hasta le agradeció por reportar la denuncia y le dio un cargo honorífico en la institución.

Dos días después, Jiménez y Dicent interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Nacional contra la locutora Valentina Cruz, quien simuló haber recibido un bolo que previamente tenía en sus manos, el no vidente Miguel Mejía, quien fingió pasar el bolo ganador, y el camarógrafo Edison Perdomo.

Llevado el caso al órgano persecutor, los fiscales llevaron a cabo una investigación que dio al traste con la supuesta vinculación del Dicent en la trampa.

Jiménez sabía que un fraude como el ocurrido en la lotería no podía realizarse sin la participación de las autoridades. Un mes antes del apresamiento de Dicent dijo lo siguiente: “El fraude ocurrió por debilidad en el proceso en sentido general de la institución por las razones que sea y obviamente la práctica, el contubernio, porque si el que me tiene que supervisar es parte no me va a supervisar, tan simple como eso”, manifestó.

El pasado 12 de junio, el Ministerio Público apresó mediante la Operación 13 a Luis Maisichell Dicent junto al expresidente de Fenabanca; William Lisandro Rosario Ortiz, la locutora; Valentina Rosario Cruz, Carlos Manuel Berigüete Pérez; técnico informático, Jonathan Augusto Brea Ovalles; Supervisor de Sorteos, no vidente Miguel Mejía, Rafael Mesa Nova; chofer, Edison Manuel Perdomo Peralta; camarógrafo, Eladio Batista Valerio y Felipe Santiago Toribio.

Seis días después, la jueza Kenya Romero tomó la decisión de imponerle prisión preventiva por un año a Dicent, Rosario y Batista.

Al chofer Mesa y al no vidente le dictó presentación periódica. Mientras que el camarógrafo Edison Perdomo Peralta, presentación periódica pago de garantía de medio millón de pesos e impedimento de salida.

A los demás imputados: Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, se le impuso arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico.

El monto defraudado por el maniatado sorteo asciende a más de 500 millones, indican las autoridades.

Muerte de Rubén Jiménez

Rubén Jiménez Sierra murió la madrugada de este miércoles a causa de una aneurisma cerebral. Estaba al frente de Fenabanca desde el 2019, institución que representa a 30,750 bancas de apuestas en el país.

Jiménez Sierra era empresario de la Zona Industrial de Haina y dejó en la orfandad a sus hijas Lía y Sarah Jiménez.