$!Emiten orden de arresto por violencia doméstica contra precandidato a alcalde

La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San José de Ocoa emitió una orden de arresto contra Pedro Antonio Castillo, apodado Pedritín, quien es precandidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio Sabana Larga, de la citada provincia.

La orden de arresto indica que Pedritín agredió a Marienny Velázquez, mientras compartía en un centro de diversión de Sabana Larga la noche del pasado viernes 4 de octubre de 2019, causándole “equimosis en tercio superior del brazo izquierdo”, según certifica el médico legal.

El fiscal titular del municipio San José de Ocoa, Francis Valdez, informó a Diario Libre que entregó la orden de arresto contra el político a un coronel, identificado como Tejada, sin embargo, no ha sido ejecutada.

Diario Libre se puso en contacto con el oficial y éste aseguró no tener conocimiento del caso.

“Yo no tengo orden de arresto a mano, o sea, a mí no me han dado orden de arresto con ese nombre (Pedro Antonio Castillo). Ese señor sí estuvo aquí ayer conversando con el fiscal, pero lo pusieron en libertad de una vez. De ahí en adelante no tengo conocimiento si existe una orden de arresto, porque no me la han entregado a mí o no me la han pasado a mis manos”, explicó el coronel al ser cuestionado por este reportero.

En el documento emitido por las autoridades judiciales indica que al ciudadano se le debe conocer medida de coerción porque el Ministerio Público cuenta con los medios de pruebas para procesar a Pedro Antonio Castillo.

Según los datos obtenidos por Diario Libre, el Ministerio Público cuenta con grabaciones, testimonios, textos entre la víctima y una amiga, un CD con imágenes de la víctima.