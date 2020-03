$!Empresario recurrirá ante Suprema para que ordene investigación contra exdirector de OISOE

Dijo que resulta extraño que en dicha sentencia no se reseñara que el Ministerio Público, en la persona de la procuradora de Corte, Yeni Berenice Reynoso, en el único momento que en le cedieron la palabra, en la audiencia, dijo: “A mí no me cabe la menor dudas de que ese señor, Miguel Pimentel Kareh, engañó a su hermano Víctor, pero con el dolor de mi alma tengo que adherirme a ese dictamen de la Fiscalía del D. N. por aquello de que el Ministerio Público es único e indivisible”.

Sostuvo que lo único que ha solicitado es que el Ministerio Público culmine con la investigación del expediente, ya que sólo interrogó a dos de 15 testigos sugeridos, y que el caso pase a ser ventilado por un tribunal colegiado, que es la única manera de que todo se aclare. “Pero no, le tienen un miedo, como el diablo a la cruz, a que esos testigos faltantes sean interrogados bajo juramento”, agregó.

Insistió en que el Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos fue alertado sobre este proceso, debido a que uno de los dos testigos interrogados por la fiscalía, quien era socio principal en Allegro Resorts, incurrió “en declaraciones burlonas” (perjurio), al afirmar que cuando fue vendida esta compañía con 31 hoteles por US$500 millones, el grupo dominicano que él representaba quedó prácticamente más pobre que un vendedor de “chimichurri”.

“Sin embargo, este señor renunció a la ciudadanía americana, debido al jugoso beneficio que obtuvo por dicha venta, para evadir el pago de 7.5 millones de dólares al IRS al fisco norteamericano”, dijo el abogado.