$!En enero policías recibirán “sustancial aumento salario”

No quiere apoyo a delincuencia

HIGÜEY. El director de la Policía Nacional, mayor General Eduardo Alberto Then, aseguró ayer que siempre ha reconocido los errores de la Policía Nacional y los seguirá haciendo, pues, la delincuencia nunca funcionará si no cuenta con el apoyo de la policía porque, de la única manera que la delincuencia funciona, en sentido general, es cuando tiene apoyo de las autoridades policiales. “Hablo en sentido general para que se entienda el mensaje, no quiero apoyo a la delincuencia en ningún sentido de la palabra”, apuntó. Asuntó que el ladrón, el atracador, no va donde el policía para que lo busquen preso, es el policía el que lo debe perseguir donde quiera que vaya, pues no hay sitio en este país donde no se pueda perseguir a un delincuente.