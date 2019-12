$!En sentencia íntegra, TSE ratifica que Leonel no tiene impedimento legal para ser candidato por el PTD

“De tal manera que tanto los precandidatos que resultaron favorecidos con el voto afirmativo mayoritario de los concurrentes a las primarias abiertas, como los que no obtuvieron el voto afirmativo en las mismas, no pueden ser presentados en este evento electoral, por ninguna organización política que no se por aquella en que participaron, por no cumplir con los requisitos exigidos en los artículos de las leyes precedentemente citadas, y por las razones jurídicas anteriormente expuestas”, argumentó Ventura Felipe en su demanda de nulidad.

El TSE acogió las conclusiones de la codemandada Junta Central Electoral (JCE) y dispuso su exclusión del proceso, puesto que se trata de un conflicto intrapartidario, en el cual dicha institución no tiene la calidad de parte.