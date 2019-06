$!EN VIVO: A juicio de fondo seis de siete acusados de recibir sobornos de Odebrecht

Juez dice hoy si hay o no juicio de fondo en caso odebrecht.

Acusaciones a los seis

Se le acusa de soborno, prevaricación, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También de presentar un patrimonio exorbitante que no se puede justificar con los salarios devengados como director del Inapa y ministro de Obras Públicas.

Se le acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También de intervenir en la aprobación del financiamiento de obras durante los años en que fue presidente del Senado, falsear su declaración jurada de patrimonio y movilizar millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas.

Se le acusa de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos en perjuicio del Estado, de recibir millonarias sumas de empresas reconocidas por Odebrecht como sociedades offshore a través de las cuales la División de Operaciones Estructuradas realizaba pagos indebidos y no contabilizados para sobornar a funcionarios.

Díaz Rúa el más vinculado a Odebrecht

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Víctor José Díaz Rúa, sería el ex funcionario que más vínculos tuvo con la multinacional brasileña. En el mismo se hacen referencias a presuntos pagos directos hechos por Odebrecht a empresas del ex ministro de Obras públicas y ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) así como un viaje a Antigua y Barbuda pagado por la constructora.

El procurador afirma en la solicitud de auto de apertura a juicio que de las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa, propiedad de Ángel Rondón, se transfirieron en favor el exfuncionario US$856,804.83 entre los años 2011 y 2013.

Díaz Rúa, en cuyas administraciones se adjudicaron doce de las 17 obras construidas por la Constructora Norberto Odebrecht, cuestionó el por qué si se imputa soborno por los contratos y adendas a los proyectos adjudicados a Odebrecht, solo él fue procesado.

La Procuraduría dice que él manejó unos 35 mil millones de pesos en el sistema financiero; sin embargo, los abogados del imputado han asegurado que algunos de los montos económicos a los que hace referencia la acusación corresponden a cuentas de campañas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que, si existiera un ilícito penal para sancionar las cuentas de campaña, a quien se debería sancionar es al PLD, no a él en calidad de secretario de finanzas.