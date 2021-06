$!Envían a prisión mujer acusada de matar a golpes a su hijastro de 13 años

"Hubo algún momento y yo la llevé hace cinco años a la fiscalía pero después todo se desmontó porque ella había supuestamente cambiado. El niño nunca me dió la luz de que en verdad eso era algo psicológico. Que ella le hacía en verdad daño", refirió la madre del menor tran decir que lo que quiere es que se haga justicia porque el niño estaba traumatizado y no quería decir nada.

"Nunca vi nada porque yo venía por un lapso corto de tiempo, entonces yo mismo le preguntaba al niño y nunca me dijo nada... Cuando tenía una herida le preguntaba y él me decía: no papi eso me lo hice que me caí jugando y yo siempre le decía: tienes que tener más cuenta, y le reclamaba a ella misma", refirió Edison de la Rosa, quien desde hace 11 años vivía con la mujer que mató a su vástago.

Con pancartas y vociferando consignas estuvieron en las afueras del Palacio de Justicia los familiares del menor, mientras se conocía la medida de coerción.