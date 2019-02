$!Era de confianza de la familia el acusado de asesinar niño en La Isabelita

El señalado autor de la muerte a puñaladas y quemaduras de un niño de nueve años ocurrido el pasado lunes en el ensanche La Isabelita era un hombre de confianza en la casa del menor.

Según Mónica Montero, madre del niño Leonardo Montero, Ángel Reynoso Montero (El Negro), quien, de acuerdo a la Policía, admitió haber cometido el crimen, desde hace un tiempo guardaba su ropa en su casa, se bañaba y compartía con ella y con el menor.

“Él me dijo yo no tengo donde vivir. Yo no voy a dormir en tu casa, solamente hazme el favor de guardarme esa ropa en tu casa, y como soy una persona buena, dije él no va a dormir en mi casa ni con mi hijo, simplemente que pase en la mañana, se bañe y se vaya”, dijo Montero durante el sepelio del menor realizado este mediodía en el Cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este.

Afirma desconocer que El Negro había cometido otros delitos, entre ellos la violación sexual de una niña.

Pidió que al hombre le sea impuesta la pena máxima para que pague por la muerte del infante, a quien antes de torturar, matar y quemar, violó sexualmente.

Ayer, la Policía informó que se había apresado a tres hombres a los que se les sindicaba como autores del atroz asesinato, los cuales anoche fueron liberados luego de la alegadamente confesión de El Negro.