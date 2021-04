$!Es extemporáneo decir que deben retirar acusación de juicio Odebrecht, considera abogado Pancho Álvarez

Citó que entre otras pruebas importantes que fueron excluidas también figura el acuerdo de lenidad, sin embargo, opinó que esto no afecta mucho el caso del Ministerio Público, “porque lo que se pretendía probar con estos documentos, también se prueba con el acuerdo que suscribió Odebrecht con el Ministerio Público dominicano”, la cual es una prueba que se comenzó a leer en el juicio.

Es extemporáneo concluir, en estos momentos, que el Ministerio Público tenga que retirar la acusación por los sobornos de Odebrecht, debido a que no fueron admitidas al juicio las delaciones premiadas y otras pruebas importantes para ese proceso penal.

A juicio de este abogado, las defensas de los imputados están haciendo su trabajo, al resaltar los errores cometidos por el Ministerio Público. Advierte que si al final, estos errores terminan en absolución, corresponderá al Ministerio Público explicar a la sociedad qué pasó y si hubo o no intencionalidad en esos errores, que pudieran implicar obstrucción de la justicia del propio órgano acusador.

“Entiendo que en ese escenario, la sociedad merece una explicación sobre muchos puntos, como por ejemplo por qué no se viajó a Brasil a interrogar a los ejecutivos brasileños, por qué no se les incluyó en la lista de testigos para que comparecieran presencialmente o por vía telemática y pudieran ser contra interrogados por la defensa, eliminando así la queja de violación al derecho de defensa, por qué el ministerio público no usó la autorización del juez de la instrucción que se le otorgó para que pudiera interrogar a los ejecutivos directamente durante la fase de investigación”, planteó.