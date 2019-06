$!¿Está David Ortiz satisfecho con los resultados de las investigaciones tras atentado?

El pasado miércoles, López explicó que no tienen nada que decir respecto a las investigaciones hasta que no vieran todos los videos presentados por los máximos representantes de la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional durante una rueda de prensa, en la que revelaron en qué consistió la trama y quién había ordenado el atentado que según dijeron iba dirigido a Sixto David Fernández, una de las personas con quien compartía Ortiz al momento del incidente.

-No hay comentarios, volvió a responder.

- “No hay ningún comentario, no hay comentario”, respondió López al ser cuestionado por Diario Libre.

Leo López, periodista deportivo y asistente de prensa del ex Grandes Ligas, guardó silencio al ser cuestionado sobre los niveles de satisfacción que siente tanto Ortiz como su equipo, luego que se diera a conocer que no era el objetivo del acto de sicariato registrado el pasado 9 de junio.

A cuatro días de que las autoridades dominicanas ofrecieran los resultados de las investigaciones del atentado en que resultó gravemente herido el expelotero, David Ortiz, su equipo de comunicación no se ha pronunciado respecto a si están satisfechos con la solución del caso.

¿Será extraditado el pistolero?

Por el caso guardan prisión preventiva 11 personas. Una de ella es el acusado de disparar contra David Ortiz, quien está siendo reclamado por la justicia estadounidense por delitos que cometió allá en el pasado.

Hasta el momento las autoridades no han revelado si existe de parte de los Estados Unidos una petición para extraditar a Rolfi Ferreira Cruz, acusado de posesión de armas de fuego y drogas en Nueva Jersey.

El fiscal de la provincia de Santo Domingo Este, Milcíades Germán, quien trabaja en las investigaciones, se negó a ofrecer detalles al respecto, alegando que le corresponde a sus superiores.

“Las declaraciones mías de manera particular no tienen ninguna trascendencia. No puedo referirme al tema, y si lo hago es con la autorización de la Procuraduría General de la República”, contestó el fiscal Germán.

Rolfi Ferreira Cruz fue imputado con cargos federales de posesión de cocaína y heroína, así como de asociación delictuosa para distribuir drogas, anunció la fiscalía de Newark. También enfrenta cargos estatales en Nueva Jersey en relación con dos robos armados ocurridos en 2017.