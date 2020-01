$!Estadísticas del Poder Judicial no son confiables afirma Luis Henry Molina

El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo este miércoles que en el Poder Judicial no existe una estadística confiable y que no tienen un inventario en línea de los más de 500 mil casos que manejan.

“Las estadísticas del Poder Judicial no son confiables. Esto es la cultura del colmado, cuando queremos saber cuántos casos hay, un juez tiene que ir uno a uno y automáticamente nos entregó el informe, ya el informe está desactualizado”, dijo Luis Henry Molina.

Al participar del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) dijo: “El Poder Judicial no tiene el inventario sus 535 mil casos en línea. Hoy en día no podemos saber en línea cuántos casos X hay en el sistema. Hoy en día no podemos saber en línea cuántas tentativas de acuerdos hay, cuántas fianzas hay, cuántos casos civiles de tal tipo”.

Molina Peña, quien en su condición de orador principal respondió las inquietudes de los asistentes, explicó que no es posible plantearse reformas normativas en lo que tiene que ver con el procedimiento, la organización judicial, hasta tanto no se tenga el control y se sepa con qué se cuenta y en qué fase del proceso de transformación se encuentran.

“Nosotros hoy en día no sabemos cuántos casos realmente están en mora. Tenemos que hacer un inventario y eso va en detrimento de tener una buena normativa”, puntualizó.

En el acto, el también presidente del Poder Judicial describió que a la justicia civil dominicana le corresponde el dudoso honor de ocupar la posición 104 entre los 126 países estudiados en todo el mundo. En tanto que en el ránking regional, ocupa la posición 24 de 30 y en el ránking por nivel de ingresos, la posición 35 de 38.

Explicó que los procedimientos internos del Poder Judicial, están llenos de vericuetos y complicaciones innecesarias que son fuente de demora por lo que toca disponernos, “sin prisa pero sin pausa”, a reglar los procedimientos internos de los tribunales para asegurar que conducen al establecimiento de estándares y usos que mejoren la situación.

Describió que el Plan de Justicia 20/24 no tiene por prioridad crear nuevos tribunales sino mejorar el acceso a la justicia de los usuarios y que eso lo harán teniendo un diagnóstico adecuado de cómo está el Poder Judicial.

“Con la misma crudeza con que analizo el poder de la República que hoy encabezo, debo decirles a ustedes que el sistema de justicia requiere la atención de la comunidad, especialmente del liderazgo económico y empresarial. Deben ustedes mayor atención a la salud de la justicia; mejor crítica a los problemas que la aquejan; más fuerte exigencia y respaldo para asegurar su buen funcionamiento; y mayores aportaciones a la renovación de las leyes, tantas de ellas obsoletas y anquilosadas. Son también responsables de la injusticia, todos aquellos que no actúan a favor de la justicia con los medios que disponen”, puntualizó.