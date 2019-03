Expareja de Daurin Muñoz: “No voy a esperar a que ese psicópata me mate”

El exraso de la Policía Nacional Daurin Muñoz, quien fue enviado a la cárcel por tres meses como medida de coerción por presuntamente amenazar de muerte a su expareja, negó la imputación y dijo que tiene “la conciencia tranquila”, mientras la presunta víctima proclama que no se dejará matar por “ese psicópata”.

Al concluir la audiencia, efectuada en la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, los involucrados en el caso hablaron por separado y se acusaron mutuamente.

Arabelis García Aquino dijo que estuvo muchos años luchando contra “la manipulación, la mentira y el engaño” de Muñoz. También lo tildó de ser un “psicópata, maniático y enfermo” y alguien a quien la gente realmente no conoce, “pues tiene una máscara”. Sus declaraciones están en un vídeo que circula en la red social Instagram.

“Yo no me siento conforme hasta que esto no llegue hasta las últimas consecuencias, porque voy a llegar hasta el final, porque yo no voy a esperar a que ese psicópata, maniático, enfermo a mí me mate o le haga daño a mi familia, porque yo sé que él se esconde detrás de esa máscara, porque no todo es lo que la gente piensa, no todo es como lo ven (...) claro que sí, porque la manipulación, la mentira, los engaños que él ha hecho contra mí y, que año tras años, yo he luchado con eso”, dijo a periodistas que la abordaron para pedirle su versión de los hechos.

Muñoz, quien se dio a conocer hace unos años cuando subió un vídeo a las redes sociales en el cual denunciaba “el sueldo cebolla” que ganaban los policías, desmintió que haya proferido alguna amenaza de muerte contra la madre de sus hijos.

Dijo que es falso que le haya enviado a García Aquino fotografías de un arma de fuego, como se alegó en el conocimiento de la medida de coerción. También expresó su confianza en que el momento pase para luego, “seguir mis planes sin ella” indicó.

“Tengo la conciencia tranquila, a mí me pueden mandar hasta para el 15 de Azua, que es una de las cárceles peores, y yo dormiré bien. Ahora ella, en la intimidad de su cuarto, en su cama, no tendrá la conciencia tranquila, porque ella sabe que yo en ningún momento le envié fotos de pistolas, que fue la prueba que presentó, una foto sacada de Google, una foto que no se ve en ningún momento que yo se la envié de mi WhatsApp como ella dice. Yo tengo mi conciencia tranquila, eso es un proceso, esto va a pasar, vamos a apelar, va a llegar un momento en que yo seguiré con mis planes sin ella en ellos, porque nunca ha estado en mis planes y vamos a seguir viviendo. Esto se va a aclarar”, adujo.

El exraso fue enviado a la cárcel Najayo Hombres, ubicada en la provincia San Cristóbal, a cumplir la medida de coerción.