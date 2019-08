$!Expelotero Luis Castillo da la cara; es interrogado en la Procuraduría

Luis Rivas, abogado de Luis Castillo, consideró las acusaciones que le hace la Procuraduría General de la República como “sin fundamento”.

“Eso no tiene fundamento. Lo que ellos sostienen que es parte de lavado de activos, es una práctica muy común en préstamos fuera de la banca. Una persona que presta un dinero, acostumbra en paralelo hacer un contrato en compra y venta y así no tener que hacer un embargo inmobiliario. Eso es lo que ellos entienden que resulta sospechoso. Ese dinero vino en transferencia de un banco de Estados Unidos y el banco de Estados Unidos ya había depurado a Luis Castillo. Eso no tiene esa connotación que le han querido dar...”, dijo Rivas.

La documentación a la que Diario Libre ha tenido acceso indica que “Octavio Dotel y Luis Castillo suscriben además como acreedores de un supuesto préstamo por garantía hipotecaria por la suma de 1.6 millones de dólares con la misma villa puesta como garantía de la deuda, lo cual carece de sentido si ya habían adquirido la propiedad un día antes”.