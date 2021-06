$!Fiscal del Distrito Nacional advierte no renunciará a su cargo

Rosalba Ramos advirtió este lunes que no renunciará por ningún motivo a su cargo como fiscal del Distrito Nacional y al servicio que ha desempeñado en los últimos 15 años como fiscal de carrera dentro del Ministerio Público.

La fiscal del Distrito Nacional planteó su advertencia en la carta enviada a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y que depositó formalmente la mañana de este lunes ante la sede del Ministerio Público. En la misiva solicita una investigación en contra del inspector general del Ministerio Público por supuesto acoso laboral y psicológico en su contra, con la finalidad de destituirla de su cargo.

“Dejo en sus manos la firme convicción de que no renunciare a la labor para la cual he dedicado los últimos 15 años de mi vida como fiscal de carrera, y en usted confío para que mis derechos no sean afectados por diatribas o malos tratos”, dice en la comunicación enviada a procuradora general Miriam Germán.

Rosalba Ramos justifica que envió la carta a la procuradora general con la finalidad de “dejar constancia” de que está siendo acosada laboralmente por el Inspector General del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos, Procurador General Adjunto”.

Agrega que no pretende entorpecer ninguna indagatoria o entrevista a su persona, pero si exige “que se respete el debido proceso consagrado en la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

También solicitó a la magistrada Miriam Germán “disponer una investigación sobre los métodos inquisitoriales con que el Inspector General del Ministerio Público lleva a cabo lo que él llama investigaciones de oficio, que no son más que el uso irregular de una potestad legal para fines desviados de la ley”.

A la vez hace de conocimiento de Germán que ha solicitado formalmente, y a través de sus abogados, aunque se le ha negado, el pliego de cargos de los hechos sobre los cuales supuestamente se le investiga “de oficio”, para aportar documentación e información fehaciente de su proceder como fiscal de carrera y ahora como titular del Distrito Nacional.

Plantea que también quiere dejar constancia de que como mujer está siendo maltratada psicológicamente por Juan Medina de los Santos, con los tratos, acusaciones, señalamientos y manejos verbales que solo son dirigidos a su persona y personal de apoyo, lo que tipifica el delito de violencia de género, consagrado artículo 309-1 del Código Penal Dominicano (modificado por la Ley 24-97).

La fiscal le pide a German disponer dentro del alcance de ley que les sea entregadas las acusaciones, certificaciones y pruebas que garanticen su defensa adecuada.