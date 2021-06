$!Fiscal del DN dice inspector ha amenazado con allanarle la casa

“Nosotros trabajamos con intereses y siempre que tú trabajas con expedientes, hay una persona contenta y una que no está contenta con el proceso y lo que ha sucedido es que en lugar de que las personas recurran a los recursos que tienen dispuestos por ley van a la inspectoría porque es un medio de presión, es un medio de acoso, es un medio de presión para los fiscales”, indicó.

Expuso que los fiscales son llamados en la inspectoría con frecuencia, pero que los demás no se atreven a poner la denuncia por miedo o porque creen que no tendrán respaldo.

“Pero se está llegando a unos límites de que no hay forma de volver atrás porque cuando tú eres capaz de amenazar con que si tu no haces lo que yo quiero, yo te voy allanar, con que yo solamente te voy a citar por darme el gusto. Y esas son frases que ha dicho el inspector y que me la ha dicho a mí de manera directa”, se quejó la fiscal del Distrito Nacional.

Horas después, Ramos concedió una entrevista a la periodista Julissa Céspedes, en el que volvió a arremeter contra el inspector general, a quien señala por no solamente hostigarla a ella sino también a otros fiscales nombrados en la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Entre las imputaciones que hizo a Juan Medina figura la de amenazarla con allanarle la casa si ella no hace lo que él quiere solo por darse el gusto.

Sostuvo que en el caso de ella se le cuestiona que acuda a los medios solo por el hecho de hablar sobre temas relacionados para orientar a la ciudadanía.

“Estoy cansada de trabajar sábado, de trabajar domingo y que entonces se me habla de que no estoy cumpliendo con mi horario laboral porque fui, en el ejercicio de mi función, hablar sobre el ciberdelito, que se me quiera perseguir porque hago lo mismo que hacen todos los fiscales que es informar sobre lo que está ocurriendo en su jurisdicción”, afirmó.

Ramos dijo que la presión es tal que en tuvo que reintegrarse antes de tiempo al trabajo, sin concluir la licencia postparto, a pesar de que dio a luz de manera prematura por una complicación de preeclampsia que tuvo.

Informó que hizo partícipe de su malestar a la directora de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso, a la procuradora general, Miriam Germán, quienes les han dado apoyo. “Pero todo esto está sucediendo a lo interno de la institución y ahora la persona que está ejecutando esas presiones es directamente el señor Juan Medina”, agregó.

Cree que Germán y Yeni Berenice no se han intervenido porque son respetuosa de las funciones que ejercen cada quien en sus respectivos lugares.

Informo que en la posición le queda poco más de un año.

“Yo siempre he estado en la mira a nivel interno desde que entró la nueva gestión para que de algún modo u otro yo salga de la posición. “Juan Medina me está acosando a nivel moral y laboral y es algo que no voy a tolerar un día más”, advirtió.

En ese sentido, adelantó que irá el lunes, a primera hora, a depositar una denuncia en la oficina de la procuradora general, como máxima representante del Ministerio Público.