$!Fiscales del caso de Anibel González podrían no ser sancionados por “error” del procurador

Las posibles sanciones a los suspendidos fiscales Pedro Núñez Jiménez, titular de la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, y Margarita Hernández Morales, titular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, podrían “quedar en el limbo”, debido a la actuación “poco prudente” que ha tenido el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

La afirmación es del abogado Cándido Simón, quien alega que, como el máximo representante del Ministerio Público, su pronunciamiento sobre los referidos fiscales puede ser objeto de una inhabilitación, bajo el alegato que ya fijó posición sobre el proceso disciplinario.

Los fiscales Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, suspendidos temporalmente, son investigados luego que firmaran un acuerdo parcial con un condenado por intento de homicidio contra su expareja, Anibel González. El pacto le redujo a 18 meses la prisión a Yasmil Oscar Fernández, quien había sido condenado a cinco años de cárcel por la agresión contra su excompañera, a quien cuando salió, asesinó de varios disparos hace una semana.

“Hay un detalle importante con relación a lo que hizo el Consejo, más que con lo que hizo el Consejo, con lo que hizo el procurador. El procurador general de la República (Jean Alain Rodríguez) no fue prudente al dar la declaración, porque debió limitarse a dar la información a lo que había decidido el Consejo, pero no emitir juicio de valor respeto a la responsabilidad disciplinaria de ellos o no, porque al decir que ellos cometieron faltas al protocolo y además de eso infringieron la norma procesal y por violación a norma procesal no hay sanción penal”, dijo el abogado a Diario Libre al ser consultado por el tema.

Simón se refiere a lo que dijo el procurador el domingo primero de este mes, cuando anunció que el Ministerio Público había ordenado una investigación del caso.

“Es evidente que la fiscal que presentó al tribunal el acuerdo se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente, que aun haya sido propuesto por la víctima hoy asesinada, el mismo violenta los lineamientos generales del Plan Nacional Contra la Violencia de Género que desarrolla la Procuraduría General de la República”, refirió Rodríguez en la ocasión, reseña el periódico digital Acento.com.