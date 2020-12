Fiscalía de Cotuí dice diputado Sadoky Duarte protegía hombre con orden de arresto

La Fiscalía local informó este martes que el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por esta provincia, Sadoky Duarte, intervino para que no arrestaran a una persona que es buscada por violencia de género, así como por venta de sustancias controladas.

El magistrado Francis Valerio, fiscal actuante en el caso, explicó que el legislador se presentó de manera agresiva cuando se procedía a incautar un carro que supuestamente había sido dejado abandonado por un hombre solo identificado como "Facobra", quien es acusado de agredir a una mujer e investigado por sus vínculos con la comercialización de drogas.

Valerio sostuvo que en esas circunstancias fue que Duarte golpeó a la agente de la Policía Nacional Disleidy Heredia Figueroa. Aseguró también que el diputado intentó agredirlo.

Relató que luego del incidente el legislador lo amenazó con hacer que lo cancelaran o trasladaran de Cotuí, si no dejaba en libertad a otras personas que fueron detenidas por intentar impedir la incautación del vehículo en cuestión.

“Sadoky me insultó, me dijo que me la iba a ver con él e iba a realizarme un informe para hacerme salir de aquí, ya que él era un diputado electo por el pueblo y yo era un fiscalito”, indicó.

Tras el hecho, la alistada agredida se querelló formalmente contra Sadoki Duarte. Además, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, informó que solicitará la expulsión del diputado de las filas del PRM.

El incidente se dio a conocer a través de un video que circula en las redes sociales.