$!Fiscalizadora de La Vega niega haber participado en caso de diputada electa

La fiscalizadora Juliana Ramia Capellán niega haber participado en la investigación que realizó la fiscalía de La Vega a la familia de diputada electa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que competía con su esposo por la misma posición.

En llamada a Diario Libre, Ramia Capellán aclaró que si bien fue trasladada desde Santiago a La Vega de reside con Ángel Estévez y su familia, ella se enteró del sometimiento penal por lavado de activos a Miguel López José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, Ada María Pilarte (hermana de Rosa), esposo, hijo y hermana de Rosa Amalia Pilarte López, al día siguiente de haberse producido.

‟No trabajé en el caso, no participé en el caso, no sometí en ningún momento ningún tipo de solicitudes, ningún tipo de medida, nada sobre ese caso... Me sorprende tanto el daño de la persona que le dio la información, de la fuente que usted tiene porque no es asíˮ, dijo.

Describió que desde enero de este año está asignada a la Unidad de Violencia de Género de esa demarcación y que solicitó su traslado a Santo Domingo desde noviembre de 2019 porque quería laborar en el área ara la cual se preparó: criminología.

Preocuación

‟Son personas muy peligrosa y ese es mi preocupación, es mi única preocupación: que ellos vayan a entender que perfectamente hubo algún interés político detrás de ese caso que la magistrada Aura Luz lo ha aclarado muchísimas veces en diferentes medios por qué han sido las razones por la que sometió ese casoˮ, expresó con voz quebrantada.

‟Ese caso no tiene ningún matiz político según ha explicado la magistrada Aura Luz, que fue un asunto de mal timing, que lo hicieron en un mal momento... pero ya el tema de yo haber participado, eso crea una situación tan grande: política, de seguridad, de las familias aquí en La Vega que usted no se quiere imaginar el peligroˮ, afirmó entre lágrimas.

La fiscalizadora describió que ciertamente no tiene el tiempo de ley para ser ascendida porque legalmente fue formalmente nombrada en ese cargo en febrero del 2017 pero que en la función está desde 2014 cuando fue designada por el entonces procurador Francisco Domínguez Brito.

‟No tenía los cuatro años por carrera pero el Consejo convalida los años anteriores, entonces a todos los que han ascendido, a todos en los últimos Consejos de este año y el año pasado, se lo han convalidado. Que es una práctica que yo estoy de acuerdo que no se debe de hacer pero es una práctica que se haceˮ, puntualizó.