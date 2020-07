$!Fiscalizadora habría investigado a familia de diputada que competía con su esposo en La Vega

Ramia Capellán fue ascendida a fiscalizadora mediante la resolución 001 de fecha 7 de febrero del 2017 del Consejo Superior y ahora habría sido recomendada para ser designada procuradora fiscal adscrita a la Pocuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que el tiempo mínimo para ser ascendido de fiscalizador a fiscal es un ‟período no menor de cuatro añosˮ.

Una de las fiscalizadoras que sería ascendida por el Consejo Superior del Ministerio Público, no solo no cumple con el tiempo mínimo establecido en la ley para tales fines, sino que también sería una de las integrantes del equipo que investiga por lavado de activos a la familia de la electa diputada por La Vega que competía con su esposo para esa posición en las pasadas elecciones del 5 de julio.

Controversial ascenso

La gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República será recordada como una de las más cuestionadas en la historia del órgano responsable de investigar y perseguir el crimen en la República Dominicana.

En menos de seis meses, el Consejo Superior de esa entidad ha tenido que dejar sin efecto decisiones que han tomado respecto a concursos y ascensos a fiscalizadores y procuradores fiscales debido a los cuestionamientos tanto a lo interno como externo de esa dependencia. El más reciente, tiene que ver con la decisión de su´puestamente ascender a funcionarios en medio del proceso de transición de mando.

Luego de que se hicieran públicos los nombres de las personas que serían ascendidas, muchos de los cuales cumplen con los requisitos de ley y preparación, la Procuraduría informó mediante un comunicado que hasta el momento no ha sido tomada una decisión al respecto, sino que únicamente se ponderaron para una próxima reunión del Consejo.

La información contrasta con las declaraciones de fiscales que fueron llamados para notificarles que se había aprobado su ascenso, así como con la actitud de uno de los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, quien ha notificado a sus compañeros que se mantendrá firme en su decisión respecto a la promoción.

‟Prefiero renunciar al MP ante de apoyar que se deje sin efecto el ascenso de muchos compañeros valiosos. Yo estoy dispuesto a morir por mi palabraˮ, dijo a sus colegas Edward López.

‟A título personal yo voy a defender los ascensos mientras esté en la posición y aun fuera de la posición porque por el hecho de que un grupito que siempre le ha buscado la quinta pata al gato de todo y cuando no son ellos los elegidos, siempre le buscan un pero a todo. Ciertamente yo voy a defender en el Consejo y hacer todo lo que esté a mi alcance para que se cumpla con los ascensos de esos procuradores fiscalesˮ, respondió a Diario Libre el consejero.

Reacción de fiscales

Varios de los fiscales que estarían siendo ascendidos, ahora sienten vergüenza por lo que está pasando, ya que según dicen, se han mezclado “mansos con cimarrones” y luego de ser notificados de los ascensos que habían solicitado hace varios años, ahora están en el limbo.

Entre los casos de fiscales de carrera con más de 14 años en el Ministerio Público y que han desempeñado una labor reconocida en el órgano investigador se destacan Shirley Cibeles Aurich Mejía, quien sería elevada a Procuradora General de Corte de Apelación, adscrita a la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; Isis Germania de la Cruz Duarte a Procuradora General de Corte de Apelación, adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y Laura Inés Vargas Castillo a Procuradora General de Corte de Apelación, adscrita a la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.

‟Yo no sé decirte del otro grupo que ascendieron, pero sí he escuchado el comentario de que se aprovechó esta circunstancia, este canal, para ascender a otras personas que están ahí y que incluso hay fiscalizadores que son de nuevo ingreso y hay muchos fiscalizadores que yo me imagino que estaban esperando ese ascenso y eso es lo que ha venido a traer el revueloˮ, comentó un miembro del Ministerio Público al que le notificaron por teléfono que había sido elevado de rango.

‟Es muy vergonzoso porque ahora mira como echó pa’ trá el Consejoˮ, describió la fuente, al destacar que no se le ha vuelto a contactar para decirle que la decisión quedó sin efecto. Se ha enterado por la prensa.