$!Freddy Hidalgo rebate irregularidades halladas por Cámara de Cuentas en Salud Pública

1. Justifica proceso de urgencia (RD$3,073,527,092)

2. Informe posterior a la obra (RD$3,073,527,092)

La Cámara de Cuentas sindica al Ministerio de Salud de no haber enviado a esa entidad y a la Contraloría General de la República un informe detallado 15 días después de satisfecha la necesidad, como ordena la Ley de Compras y Contrataciones para los casos de compras de excepción. Freddy Hidalgo respondió que cuando se terminaron las obras ya él no estaba en el cargo como ministro .

3. Póliza de seriedad (RD$2,999,535,891)

La Cámara de Cuentas ripostó que la Ley 340-06 no establece una excepción a la no exigencia de ese requisito.

4. Certificación de existencia de fondos (RD$2,999,535,891)

5. Justifica retrasos

6. Certificación DGI (RD$208,748,117)

7. Póliza de fiel cumplimiento (RD$159,799)

El exministro de Salud explicó que ya él no estaba en el cargo cuando se realizó a adenda a uno de los contratos que, según a la Cámara de Cuentas, no cumplió con la póliza de fiel cumplimiento, correspondiente al 4% del monto de la adjudicación.

8. Pago de la TSS (RD$37,490,339)

9. Póliza de vicios ocultos (RD$236,457)

10. No devolvió garantías de seriedad, de fiel cumplimiento y el buen uso del anticipo

La Cámara de Cuentas reveló en su auditoría que el dinero no fue devuelto, a lo que Freddy Hidalgo contestó que no era ministro de Salud cuando se firmó el referido acuerdo. Lucía Altagracia Guzmán Marcelino volvió a responder a esa cuestión con las mismas líneas: “para estos procesos se agotaron las disposiciones necesarias desde el punto de vista de leyes, reglamentos y normas”.

11. Doble ITEBIS (RD$20,153,170)

12. Matrícula del Codia

Al respecto, Freddy Hidalgo señaló que de los Santos Melo no era ingeniera , por lo que no presentaba la tarjeta del Codia. “Sin embargo, esa empresa tenía dentro de sus integrantes ingenieros con certificación del Codia, como es el caso del ingeniero Rafael David Báez Matos”.

13. Publicación del proceso en el portal

14. No autorizó cesión

15. Salud Pública perdió RD$2,267,076

16. Retraso en pago de avance

17. Justifica los retrasos

18. Deficiente supervisión

Freddy Hidalgo dijo que las deficiencias en la supervisión de las obras enlistadas por la Cámara de Cuentas “corresponden a una etapa posterior a mi gestión”.

Según la entidad, la falta de supervisión quedó evidenciada por la cantidad de vicios ocultos y deficiente terminación de los trabajos, así como procedimientos aplicados de manera incorrecta por los supervisores. Entre ellos, proyecciones de cantidades y volúmenes en los reportes de cubicaciones a favor de los contratistas, no se elaboraron informes de supervisión donde se pueda verificar los soportes de las cantidades reportadas en las cubicaciones, no elaboraron álbumes fotográficos que permitan visualizar los procesos de construcción, no se elaboraron planos as-bult al finalizar los proyectos y se realizaron partidas nuevas o no contempladas sin la autorización correspondiente.

Los informes de supervisión no fueron entregadas a la Cámara de Cuentas pese a solicitud.