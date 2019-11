$!Galán pide a la Suprema declinar a los demás imputados en Odebrecht a tribunales ordinarios

El senador Tommy Galán concluyó este miércoles con la presentación de sus incidentes ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a cuyos jueces pidió acoger la solicitud de los demás imputados de declinar su caso a los tribunales ordinarios.

Al tomar la palabra, el senador dijo que no le importa quedarse sólo durante el proceso que conoce la Suprema porque no tiene miedo a la acusación, ya que a su consideración, la acusación del Ministerio Público no es más que “una hipótesis sin ningún fundamento” que le ha costado dos años y medio, además de mantener todos sus fondos congelados.

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por San Cristóbal criticó “la devastadora campaña mediática y bombardeos de notas de prensa” que distribuyó la Procuraduría para, supuestamente, lograr acabar con su honor y conseguir una “condena mediática”.

Sin embargo, también consideró que a pesar del “daño” que le ha hecho el Ministerio Público, la gente todavía cree en su “honor y dignidad”.

“El honor y la dignidad fue lo que me llevó a participar en las primarias... ¿un político que no haya construido tejido social, que no tenga arraigo social donde representa a su comunidad puede alcanzar una votación por encima del 50% en este proceso de primarias?”, expresó Galán en el tribunal.

Ahora le toca el turno a Conrado Pittaluga para realizar sus incidentes. El pleno informó que tendrán dos días para concluir.