$!“Si PLD obtiene decisión favorable, en principio CNM deberá reconocerle segunda mayoría”

Tampoco es muy conveniente convertirlo en una institución autárquica, completamente separada de los demás poderes del Estado. Algo similar se intentó en Colombia y los resultados no han sido muy buenos, no desapareció la política.

Sin embargo, no puede perderse de vista que el Poder Ejecutivo tiene el mandato constitucional de hacer cumplir las leyes y la seguridad ciudadana. Eso es muy difícil de separar de la implementación de la política criminal del Estado, que corresponde al Ministerio Público. Es decir que la separación no puede ser total. Esto se manifiesta claramente en el caso de la Policía Nacional, que quedaría sujeta al Poder Ejecutivo para implementar las políticas de seguridad ciudadana y al Ministerio Público en sus funciones de auxiliar de las investigaciones.

Pero sí desaparecieron los controles efectivos sobre la institución. De igual forma debe evitarse lo ocurrido en países en los que la separación institucional se tradujo en corporativización, y como consecuencia de ellos el Ministerio Público es formalmente independiente, pero en realidad cada partido o sector ideológico domina facciones internas que luchan por el control de la institución.

- ¿Cómo evalúa el plan presentado por el presidente Luis Abinader para frenar la corrupción? ¿Cree que es posible lograrlo?

En cualquier parte el problema de la corrupción es uno de enfoques. No se trata de que hay buenos y malos, sino de los incentivos que la sociedad crea para ciertas actuaciones. Por eso, de nada sirve, como se ha hecho en el país hasta ahora, insistir en que es un fenómeno limitado al sector público o a los políticos. La corrupción es una forma de hacer las cosas que alcanza a la sociedad en su conjunto. Por eso, para desmontarla hay que hacerlo cambiando las reglas de juego que aplican a todos. Son buenas las iniciativas en ese sentido, pero es un desmonte que tiene que hacerse paulatinamente y eso requiere dos cosas que nuestra tendencia a empezar de cero cada vez que cambia el gobierno hacen difícil: paciencia y persistencia.

¿Cree pertinente revisar la ley de Compra y Contrataciones en relación a incluir penalidades más severas ante su violación como parte de esta lucha contra la corrupción?

Absolutamente. Pero no se trata sólo de reestablecer las penalidades eliminadas cuando se reformó la actual ley de compras a pocos meses de ser promulgada. Tan importante como eso -o más aún- es eliminar las distorsiones que permite en ámbitos grises de legalidad. Las penalidades no serán suficientes si los procesos no son claros o si la administración no tiene a mano las herramientas a mano que necesita o si decide no usar estas herramientas.