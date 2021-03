$!Hombre denuncia que su pareja le sacó un diente a golpes y lo amenaza con quemarle la casa

La fiscalía de Hato Mayor solicitó orden de arresto contra una mujer que golpea y manipula a su esposo, a quien le extrajo una pieza bucal a trompadas durante un hecho registrado en la comunidad agrícola de Cambalache, sección Don López, al oeste de Hato Mayor del Rey.

Yeli Feliz, hombre de unos 60 años de edad, acudió este viernes ante las autoridades a denunciar que su pareja sentimental lo tiene amenazado y que lo maltrata físicamente.

“Ella me tiene amenazado que si la dejo lo va a meter preso y le quemará su vivienda, la cual construí con mucho esfuerzo y sacrificio”, explicó.

Manifestó que acudió a querellarse porque sabe cómo está la situación con las mujeres y la justicia, y que él nunca será capaz de ponerle la mano a ella, a pesar de que ella esta semana le dió hasta que le sacó un diente.

“Ella cree que soy su hijo, me trata como tal, no me deja salir ni siquiera a trabajar, porque cree que me voy a ir y la voy a dejar”, narró a los medios locales.

Explica que le da golpes, lo amenaza y que él está muy viejo para caer preso.

Tras la denuncia, la fiscal titular de Hato Mayor, envío al psicólogo a la víctima y solicito al juez de la instrucción una orden de arresto contra la mujer cuya identidad se desconoce, hasta el momento.

La magistrada fiscal solicitó a los hombres que se sienten en situación difícil con su pareja a acudir a la fiscalía a querellarse, ‘porque aquí también perseguimos a las animadoras, porque es un partido igual”.