$!Hombre enviado a la cárcel por seducción a una menor en San Juan de la Maguana

Este miércoles las autoridades han informado que la Oficina de Atención Permanente de Las Matas de Farfán dictó prisión preventiva a un hombre al que señalan por la sustracción y seducción de una menor de 14 años de edad, en la comunidad de Matayaya.

Después de haber valorado el expediente instrumentado por el Ministerio Público, el juez Blaudy Luciano Ferreras dispuso que el imputado Zabala Ogando fuera enviado a la cárcel pública de San Juan de la Maguana.

Le imputaron violación de la Ley No. 24-9, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y del artículo 396 literal C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03).

Según el expediente, Zabala Ogando habría sustraído a la menor de edad de la casa materna en horas de la mañana del pasado 29 de marzo, y luego de tener relaciones sexuales con ella la llevó a la residencia de sus abuelos (abuelos del imputado).

Fueron los mismos abuelos, según la Fiscalía, quienes al notar la presencia de la adolescente dieron parte a las autoridades de la Policía Nacional que precedió con el rescate de la menor.

Durante la audiencia, que fue celebrada de manera virtual, el Ministerio Público de la jurisdicción de San Juan de la Maguana estuvo representado por Kisenia Castillo, quien presentó distintas evidencias que vinculan a Ángelo Zabala Ogando con los hechos que se les imputan.

La fiscal titular de Las Matas de Farfán, Marggie Viloria Caraballo, exhortó a la población a denunciar este tipo de delitos para procurar sanciones contra los responsables y continuar trabajando por el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

La práctica del matrimonio infantil y la unión temprana expone a las niñas y adolescentes a la violencia intrafamiliar, a recibir menos educación y a un futuro de pobreza, según establecen estudios recientes del Banco Mundial y UNICEF.