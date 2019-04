$!Hoy se conocerán los nombres de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia

Con la decisión que hoy tome el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) respecto a quién será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los demás miembros que conformen el alto tribunal, se inicia una nueva era que busca dar respuesta al reclamo social de una Justicia independiente.

Entre el escándalo por “el as bajo la manga” del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, durante la evaluación de la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Mejía, y el contundente apoyo social que tuvieron las declaraciones del juez de la Corte de Apelación de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, Modesto Martínez Mejía, sobre la independencia judicial, el Consejo de la Magistratura tiene el reto de dar al país los jueces que considere contribuyan a mejorar la imagen del sistema de justicia.

Mariano Germán Mejía en pocas horas pasará a ser expresidente de la Suprema Corte y del Consejo del Poder Judicial. Su gestión se ha caracterizado por su constante crítica a los pocos recursos asignados al Poder Judicial y deja un legado de modernización y mejoría a la Jurisdicción Inmobiliaria, creación de reglamento para las investigaciones y juicios disciplinarios a jueces y servidores judiciales, así como la realización de la primera Cumbre Judicial Nacional donde jueces y personal administrativo asumieron compromisos tendentes a mejorar la administración judicial.

La gestión de Germán Mejía no solo exhibe logros, también tiene sus sombras. Una de ellas es la renuncia y sometimiento a la Justicia del exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, a quien se le imputa, junto a la exjueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, de ser miembro de una “red mafiosa” que operaba a lo interno del Poder Judicial en beneficio de la criminalidad organizada. Mariano Germán dio un discurso a la nación admitiendo que Reyes Beltré le confesó haber recibido dinero para emitir una sentencia por “órdenes superiores”.

Germán sale de la Suprema sin que el Congreso Nacional aprobara el nuevo Código de Procedimiento Civil, proyecto en el que trabajó la Suprema desde 1997.

El presidente de la República y del Consejo de la Magistratura, Danilo Medina Sánchez, dirigirá a partir de las 3:00 de la tarde de hoy, la sesión en la que se determinará si cambiarán a todos los jueces que se evaluaron o, por el contrario, ratificará a algunos, o a todos, en sus funciones en la sala Civil, Administrativa o Penal.

Las vistas públicas del CNM se caracterizaron por la sinceridad en el planteamiento de los administradores de justicia que “sin pelos en la lengua”, dijeron ser víctimas de represiones por emitir sentencias en determinados casos.

Cuando Fran Soto, secretario del Consejo y juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte, le preguntó a Modesto Martínez qué les impide a los jueces ser independientes y transparentes la respuesta que recibió fue: “Yo soy un juez independiente y por ser como soy usted mismo sabe todas las cosas que han pasado conmigo en el sistema”.

“Qué bueno que usted me hable de eso porque me sirve a la vez de desahogo cuando uno imparte justicia y eso enseña a uno, incluso, a valorar cuando uno también ha sido juzgado. Lo primero que le voy a decir que yo respeto la decisión, aunque no la comparto porque fue por haber descuidado los asuntos delegados a su cargo de manera reiterada y en ninguna parte de esa decisión se estableció que yo de una manera reiterada había fallado en nada”, respondió el juez Víctor Ureña Reyes cuando se le preguntó si había sido sometido a un juicio disciplinario.

“Lo segundo es que de manera personal yo me enteré que fue por daño. Hubo un complot en contra mía, solamente. No quiero mencionar nombres pero ya yo sé por qué ocurrió eso: por mi seriedad, porque querían que yo fallara de una forma que yo no estaba de acuerdo”, puntualizó el juez al senador José Ignacio Paliza.