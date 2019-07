$!Hoy vence plazo de apelación en caso Odebrecht, solo falta Roberto Rodríguez por recurrir

Hoy se vence el plazo de los cinco días que tenían para apelar el envío a juicio de fondo los imputados por los 92 millones de dólares que la compañía Odebrecht admitió haber pagado para ser favorecida con obras estatales.

Por el momento, de los seis enviados a juicio de fondo, Roberto Rodríguez es el único que falta por recurrir la sentencia dictada por el juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco, aunque sus abogados dijeron que en el transcurso de la tarde de este vienes depositarán.

Los argumentos comunes de los imputados que solicitan sea revocada la sentencia del magistrado Ortega Polanco, es que supuestamente se les violaron sus derechos constitucionales y que hay contradicciones en la decisión.

Los enviados a juicio son Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, y a Juan Roberto Rodríguez Hernández, quienes son acusados de beneficiarse de los US$92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó de sobornos en el país para obtener contratos de obras.

El grupo es acusado de incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, sancionados por la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, el Código Penal Dominicano, la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.