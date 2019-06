$!Identifican apresados por cargamento de 510 paquetes de droga en Santo Domingo Este

El Ministerio Público informó que someterá a la justicia a cinco personas que fueron arrestadas por presuntamente dedicarse al narcotráfico y al lavado de activos, quienes están vinculados a un cargamento de 510 paquetes de droga, que se presume es cocaína, los cuales fueron decomisados este miércoles durante un operativo en distintas zonas del municipio Santo Domingo Este.

Las autoridades identificaron a los arrestados como Gregorio Martínez López (Gregory), Nelson Gregorio Martínez Santos, Ruthmery Peña Santos, Johanny Santos Martínez, todos de nacionalidad dominicana, y el neerlandés Andreas Slamet Karamantana, contra quienes pedirá en las próximas horas que les sean impuestas medidas de coerción, consistente en prisión preventiva.

El Ministerio Público le atribuye la violación de los artículos 5 literal A), artículo 75 párrafo II de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Contraladas, así como de los artículos 3 y 9 de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el artículo 66 y siguientes de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público destacó que luego de una extensa labor de inteligencia, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos en conjunto con la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional de la Policía Nacional (DEICROI), y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) fueron apresados los presuntos integrantes de esta peligrosa red a la cual además de la droga le fueron ocupadas pistolas no registradas y la suma aproximada de 550 mil pesos en efectivo en diferentes denominaciones.

Detalló que la labor se llevó a cabo durante varios allanamientos simultáneos en las residencias de acopio de drogas narcóticas de la red, localizadas en diferentes lugares de Santo Domingo Este.

Asimismo, fueron ocupados dos vehículos de lujo, diversos aparatos electrónicos de alta gama, 15 pasaportes, 6 cargadores para pistola, 92 cápsulas para pistola calibre 40, 35 cápsulas 9mm, 17 celulares, dos teléfonos satelitales, y un radio de comunicación.